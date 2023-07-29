Aksaray'da ormanlık alanda yaralı olarak bulunan ebabil kuşu jandarma ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kanadı kırık olan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tedavi edilecek.

Kanadı kırık ebabil kuşuna jandarma şefkati

AKSARAY - Aksaray'da ormanlık alanda jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekibi ormanlık alanda devriye atarken bir kuşun uçamadığını fark etti. Kuşun yayına giden jandarma ekipleri ebabil kuşu olduğunu belirledikleri kuşun kanadının kırık olduğunu tespit etti. Kuşu koruma altına alan ekipler kanayan yaralı kanadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından kuşun tedavisi için Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçen jandarma ekipleri kuşu yetkililere teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan ebabil kuşu tedavi altına alındı.