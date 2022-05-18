Kan damarlarını matkap gibi açıp tertemiz yapıyor! Yazın yıldızı inciri asla mutfağınızdan eksik etmeyin - Haberler

Kan damarlarını matkap gibi açıp tertemiz yapıyor! Yazın yıldızı inciri asla mutfağınızdan eksik etmeyin
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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte favori meyveler de tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bu meyvelerden biri olan incir, faydaları nedeniyle göz kamaştırıyor. Bulundurduğu antioksidanlar sayesinde damarları temizleyen incir, aynı zamanda bağırsaklar için de çok faydalı.
Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte başta yeşil erik, çilek ve yeni dünya gibi meyveler, raflardaki yerini almaya başladı. Yaz meyvesi olarak bilinen ve faydaları nedeniyle yaz aylarının yıldızı olarak görülen incir de kısa süre sonra raflardaki yerini alacak.
BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ FAYDALARI VAR
Her ne kadar yaygın tüketilen bir meyve olsa da incirin faydaları tam anlamıyla yaygın olarak bilinmiyor. Hatta incirin damar açıcı özelliğini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.
YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Bulundurmuş olduğu antioksidanlar sayesinde incir, kan ile bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar ve aynı zamanda yetişkin bireylerde oluşabilecek göz ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı direnç oluşturur.
İncirin diğer faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:
- Kan basıncını düzenler
- Kanserden koruyucu etkisi vardır
- Siğil oluşumunu önler
- Kalp sağlığını korur
- İnsülin salınımını dengeler
- Cilt hastalıklarına karşı iyi gelir
- Saçları besler, magnezyum deposudur
- Tansiyonu düşürür
- Kabızlığa iyi gelir