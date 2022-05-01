Kameralara takıldılar! Çiftin yol ortasında bir anda durup yaptıkları viral oldu

Türkiye, Ramazan ayının ardından bayram sevinci yaşıyor. Evlerde bayram telaşı yaşanırken, sosyal medyada yayınlanan bir video da yüzleri güldürdü.

KAMERALARA TAKILDILAR

Çevredeki vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde, karı koca oldukları düşünülen bir çiftin yol ortasında aniden durarak kendilerini müziğin ritmine bıraktıkları görüldü.

ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI

Sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda izlenme ve yorum alan görüntüler, kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Çift hakkında "Neşeniz bol olsun", "İşte aradığım ilişki" gibi yorumlarda bulunuldu.