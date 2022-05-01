Kameralara takıldılar! Çiftin yol ortasında bir anda durup yaptıkları viral oldu
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, yol ortasında bir anda oyun havası eşliğinde oynamaya başlayan çiftin eğlenceli anları, sosyal medyada viral oldu.
Türkiye, Ramazan ayının ardından bayram sevinci yaşıyor. Evlerde bayram telaşı yaşanırken, sosyal medyada yayınlanan bir video da yüzleri güldürdü.
KAMERALARA TAKILDILAR
Çevredeki vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde, karı koca oldukları düşünülen bir çiftin yol ortasında aniden durarak kendilerini müziğin ritmine bıraktıkları görüldü.
ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI
Sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda izlenme ve yorum alan görüntüler, kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Çift hakkında "Neşeniz bol olsun", "İşte aradığım ilişki" gibi yorumlarda bulunuldu.