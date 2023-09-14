Görev esnasında kalp krizi geçiren Albay Hüsrev Arslan son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Ankara'da görev yaptığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan (56), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Görevli olduğu Ankara Jandarma Lojistik Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan 12 Eylül tarihinde evine gittiği esnada kalp krizi geçiren Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan, kaldırıldığı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Hüsrev Arslan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Albay Arslan, askerlerin omzunda Ünye Büyük Camisi'ne taşındı. Arslan'ın cenazesi, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından öğle namazının müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Şeyh Yunus Emre Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Numan Öksüz, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, askeri erkan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.