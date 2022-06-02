Kahramanmaraş'taki fırtına çatıyı uçurdu! O anları kaydeden kadının çığlıkları görüntülere yansıdı - Haberler

Kahramanmaraş'taki fırtına çatıyı uçurdu! O anları kaydeden kadının çığlıkları görüntülere yansıdı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar etrafa saçılırken çok sayıda ağaç da hasar gördü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın yaşadığı panik anları videoya yansıdı. Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ Şiddetli rüzgar nedeniyle Kale Mahallesi'nde sekiz katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle bina bahçesindeki ağaçlar zarar gördü. AMATÖR KAMERAYLA KAYDEDİLDİ Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Videoyu çeken vatandaş, yaşadığı manzara karşısında büyük korku yaşayarak bağırmaya başladı. EKİPLER İNCELEME YAPTI İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alarak çatıda inceleme yaptı. Çevreye savrulan çatı malzemeleri ekipler tarafından toplandı. AA / Sinan Doruk - Yaşam Kahramanmaraş Fırtına Yaşam Güncel Haberler

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