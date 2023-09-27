Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Kışlık Ürün Hazırlığına Başladı

Kahramanmaraş'ta kış mevsimi öncesi konteyner kentte yaşayan depremzedelerin kışlık ürün yapma telaşı başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kente yerleşen depremzede vatandaşlar yaşamlarını burada sürdürüyor.

5 etaptan oluşan konteyner kentte yaklaşık 7 bin depremzede yaşıyor. Konteyner kentte yaşayan depremzedelerin kışlık ürün hazırlama telaşı da başladı. Konteynerlerinin önüne hazırlanan kuruluk ürünler güneş altına asılıp serildi. Özellikle akşam saatlerinde devam eden kışlık hazırlıklarında kimi vatandaş turşuluk, kimisi de ceviz kabuğu temizledi.

İsmail Kazan isimli depremzede, "Cevizimizi çırptık, kabuğunu soyduk, konteyner çatısında kurutmaya bırakacağız ve kış mevsiminde ise afiyetle yiyeceğiz" dedi.

Bir başka depremzede Melek Çayır ise, "Komşumuzun bahçesi vardı, orada biber topladık getirdik ve burada kış için turşu hazırlığı yapıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ