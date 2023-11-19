Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Konteyner Sokak Oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden down sendromlu çocuk ve ailelerine, konteynerlerden oluşturulan '+1 Sokak' yuva oldu. Sokakta çocuk bahçesi, kurs ve oyun alanları gibi sosyal faaliyetlerin gerçekleştiği mekanlar yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden 21 down sendromlu çocuk ve ailelerine, konteynerlerden oluşturulan "+1 Sokak" yuva oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın en çok hissedildiği Kahramanmaraş ilinde, evlerini kaybeden down sendromlu çocuk ve aileleri için konteynerden "+1 Sokak" kuruldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'nde yer alan "+1 Sokak"ta depremzede down sendromlu çocuk ve ailelerinin tüm ihtiyaçları, AFAD koordinasyonunda karşılanıyor.

Bunun yanı sıra sokakta çocuk bahçesi, kurs ve oyun alanları gibi sosyal faaliyetlerin gerçekleştiği mekanlar yer alıyor. Sokakta yer alan çay evi ise gün boyu ücretsiz çay dağıtımı yapıyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan binadan kurtulmayı başaran Meryem Demir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu oğlu Muhammed Talha Demir'in burada çevresiyle önemli ilişkiler kurduğunu söyledi. Her gün oğluyla beraber çeşitli etkinliklere katıldıklarını kaydeden Demir, "Kurslarımız var; dikiş, nakış, kuaför ve bahçe hobilerimiz var. Çocuklarımıza çok güzel etkinlikler düzenleniyor" diye konuştu.

Down sendromlu oğlunun eğitimine de önem verildiğine dikkati çeken Demir, "Muhammed Talha Demir; top oynuyor, etkinliklere katılıyor. Hocalarımız geliyor ayrıca etütlerimiz için de derslerimiz veriliyor. Evimiz üçüncü kata kadar yıkıldı sayılır. Tüm betonlar dışa patladı. Bayağı bir zorluktan sonra burası bize iyi geldi. İki çocuk ve eşimle beraber dört kişi kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki down sendromlu Eshabil Meşinci ise arkadaşlarıyla beraber güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Okula gidiyorum, top oynuyorum ve bahçem var. Bahçede; tere, soğan, marul, havuç ve her şey var" dedi.

Öte yandan sokakta her gün akşam yemeği de dağıtılırken, bununla beraber aylık gıda ve hijyen kolisi dağıtımı da gerçekleşiyor. Aynı zamanda sokağın yanında yer alan ormanlık alanda ise ailelere piknik yapma imkanı sunuluyor.

Down sendromlu çocuklar, öğretmenlerinden aldıkları eğitimin yanı sıra hafta sonlarında da etüt konteynerinde ek ders alıyor. Havanın yağışlı olduğu günler de düşünülerek, sokakta iki adet kurutma makinesi aktif olarak çalışıyor. - KAHRAMANMARAŞ