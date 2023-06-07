Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler Heyecan Parkı'nda stres attı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörlüğü ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından, depremden etkilenen öğrenciler için 'Moral ve Psikoteknik Destek Etkinliği' düzenlendi. Heyecan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, macera parkurunda, zipline, atlama kulesi ve engelli parkurunda çeşitli ekstrem aktiviteler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler, Heyecan Parkı'nda yoğun geçen 4 ayın stresini attı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörlüğü ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen öğrenciler için "Moral ve Psikoteknik Destek Etkinliği" düzenlendi. Heyecan Parkı'nda düzenlenen etkinlik kahvaltı ile başladı ve öğrencilere psikoteknik destek etkinliği düzenlendi. Öğrenciler daha sonra macera parkurunda, zipline, atlama kulesi ve engelli parkurunda çeşitli ekstrem aktiviteler gerçekleştirirken, depremin verdiği yorgunluk Heyecan Parkı'nda atıldı.

"Hem kafamız dağıldı hem de depremin etkilerini attık"

Depremin ardından ümitlerini hiçbir zaman kaybetmediklerini ifade eden üniversite öğrencisi Ahmet Ceyhan, "Güzel bir ortamdı, güzel bir aktivite oldu. Hem kafamız dağıldı hem de depremin etkilerini biraz olsun yatıştırmış olduk. Ortam da çok iyi hazırlanmış, gerçekten gelinmesi gereken bir yer" dedi.

Bir diğer üniversite öğrencisi Ayşe Nur Nacar ise, "En azından bizim için bir değişiklik oldu, evlere tıkılmıştık artık" diye konuştu.

Üniversitenin düzenlediği etkinliğin çok iyi geçtiğini söyleyen Muhammet Emin Kazcı da, "Depremden 4 ay önce çıktık bunun etkilerini atlatabilmek için okulumuz tarafından böyle bir etkinlik düzenlendi. Ortam çok güzeldi ve sıcakkanlı karşıladılar inşallah eğlenmeye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Hayatında ilk kez zipline bineceğini ifade eden Hatice Gökçe ise, "Heyecanlıyım biraz, korku yok ama heyecanlıyım yani" dedi. - KAHRAMANMARAŞ