Kahramanmaraş'ta bir muhtar enkaz halindeki mahallesini yeşillendirdi

Kahramanmaraş'ta bir muhtar enkaz halindeki mahallesini yeşillendirmek için muhtarlık bahçesine çiçek, meyve ve sebze ekti. Muhtar Ali Karatosun, "Burayı yeşillendirerek canlandırmak istedim" dedi.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahalle Muhtarı Ali Karatosun, mahallesini enkaz halinden arındırmak için muhtarlığın bahçesini yeşillendirmeye karar verdi. Muhtar Karatosun, bahçeye çiçekler, meyveler ve sebzeler ekti. Bahçe kısa sürede depremzede vatandaşların dinleneceği alan haline geldi.

"Buraya mahalle sakinleri geliyor"

Mahallede oturacak yerin dahi olmadığını söyleyen Karatosun, "Şu an mahallemizde oturacak yer yok. Her taraf yıkıntı enkaz halinde. Buraya mahalle sakinleri geliyor. Burayı tekrardan canlandırmak, tekrar eski durumuna getirmek ve insanları burada bir araya toplamak amacıyla uğraşıyoruz. Burayı yeşillendirmek amacıyla çiçekler, meyveler ve sebzeler ektik" dedi.

"Burayı yeşillendirerek canlandırmak istedim"

Her yerin beton yığını olduğunu kaydeden Karatosun, "Buraya gelen insanlar kaybettikleri yakınlarının enkazlarına bakıyorlar. İnsanlar enkazları gezdikten sonra direkt buraya geliyorlar. Burada her taraf enkaz yığınlarıyla dolu. Her yer toz toprak içinde. Ben de burayı yeşillendirerek canlandırmak istedim. En azından mahalle sakinleri buraya geldiklerinde eski günleri hatırlasın istiyorum" şeklinde konuştu.