Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkım işlemleri devam eden ağır hasarlı binalar ekipler tarafından bir bir yıkılıyor. Ekipler, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde yapımına yaklaşık 40 yıl önce başlanan 13 bloklu Sümerevleri Stesi'nde de yıkım çalışmalarına başladı. A, C, D blokları yıkılırken yıkım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Depremi binanın dördüncü katındaki evlerinde yakalandıklarını söyleyen Faruk Avan, 'Deprem sırasında binanın dördüncü katındaydık ve şiddetli sarsıntı ile uyandık. Bekledik uzun bir zaman. Depremin akabinde hemen aşağı indik ve yaklaşık 40 yıllık bir bina idi. Yapan ustalardan Allah razı olsun bizi sağ salim çıkartabildi. Binamızın ağır hasar aldığını öğrendik ve şimdide üzüntü içinde yıkılışını izledik. Çok şükür canımız sağ' dedi. Hikmet Taşın ise, '33 yıldır binalarda oturuyoruz. Allah bir tufan verdi ve başımıza geleni çekeceğiz. Bundan sonra 'Yerinde Dönüşüm ve Hak Sahipliği' başvurularımızı yaptık. Şuanda yıkımdan sonra birkaç müteahhit ile görüşülüp anlaşıldığında evlerimiz yapılacak ve geçip oturacağız' diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkım işlemleri devam eden ağır hasarlı binalar ekipler tarafından bir bir yıkılıyor.

Ekipler, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde yapımına yaklaşık 40 yıl önce başlanan 13 bloklu Sümerevleri Stesi'nde de yıkım çalışmalarına başladı. A, C, D blokları yıkılırken yıkım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Depremi binanın dördüncü katındaki evlerinde yakalandıklarını söyleyen Faruk Avan, "Deprem sırasında binanın dördüncü katındaydık ve şiddetli sarsıntı ile uyandık. Bekledik uzun bir zaman. Depremin akabinde hemen aşağı indik ve yaklaşık 40 yıllık bir bina idi. Yapan ustalardan Allah razı olsun bizi sağ salim çıkartabildi. Binamızın ağır hasar aldığını öğrendik ve şimdide üzüntü içinde yıkılışını izledik. Çok şükür canımız sağ" dedi.

Hikmet Taşın ise, "33 yıldır binalarda oturuyoruz. Allah bir tufan verdi ve başımıza geleni çekeceğiz. Bundan sonra 'Yerinde Dönüşüm ve Hak Sahipliği' başvurularımızı yaptık. Şuanda yıkımdan sonra birkaç müteahhit ile görüşülüp anlaşıldığında evlerimiz yapılacak ve geçip oturacağız" diye konuştu.