Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu
Yaşam Haberleri
Kırsal Kumarlı Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. (82) dün çıktığı evine dönmeyince yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, mısır tarlasında kayıp kadının cesedini buldu.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu.
Kırsal Kumarlı Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. (82) dün çıktığı evine dönmeyince yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, mısır tarlasında kayıp kadının cesedini buldu.
Kaynak: AA / Mansur Öksüz - Yaşam