Kahramanmaraş depremlerinin merkez üssünde bulunan köpek yavrusu çocukların maskotu oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde köpek yavrusu "Kırağ" konteyner kentteki çocukların maskotu oldu

Çekmeköy Konteyner Kentteki Afşin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Psiko-Sosyal Destek Konteyner'inde eğitim alan çocuklar, teneffüste buldukları köpek için kulübe yaptı.

Kulübeyi rengarenk boyayan ve "Kırağ" ismini koydukları yavru köpeğin karnını doyuran çocuklar onunla çeşitli oyunlar oynadı.

Görevli Kübra Demir, çocuklarla ders işledikten sonra teneffüste buldukları köpeği sahiplendiklerini belirtti.

Yavru köpeği bulduklarında açlıktan bitkin bir halde olduğunu anlatan Demir, "Çocuklarla birlikte karnını doyurduktan sonra isim bulmaya geldi. Çocuklar 'Kırağ' ismini verdiler ve yuva yapmak istediklerini belirttiler. Bizlerde onları kırmayarak beraber yuvasını yaptık ve boyadık. Derslerden sonra çocuklar Kırağ ile eğlenceli vakit geçiriyorlar. Konteyner kentteki çocukların maskotu haline geldi." diye konuştu.