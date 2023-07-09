Kahramankazan Belediyesi 300 çocuk için sünnet şöleni düzenledi

Kahramankazan Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk için eğlence programı düzenlendi. Programda çocuklara pamuk şekeri, mısır ve kağıt helva ikram edildi. Ayrıca palyaço, maskotlar ve sanatçı Ömer Faruk Bostan da etkinliklere katıldı. Başkan Oğuz, çocuklara sünnet belgesi ve bisiklet hediye etti.

Kahramankazan Belediyesince sünnet ettirilen 300 çocuk için eğlence programı düzenlendi.

Togg'un da yer aldığı konvoyda, üstü açık otobüsle şehir turu atan çocuklar Millet Bahçesi'nde organize edilen programa katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından çocuklara pamuk şekeri, mısır ve kağıt helva ikram edildi.

Palyaço ve maskotların çocuklara eşlik ettiği etkinliklerin yanı sıra sanatçı Ömer Faruk Bostan konser verdi.

Pasta kesimi ve havai fişek gösterisinin ardından Başkan Oğuz, 300 çocuğa sünnet belgesi ve bisiklet hediye etti.

Oğuz, tüm çocukların bu mutlu günlerinde yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak için sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.