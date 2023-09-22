Kağızman'da 6 yıllık kan davası son buldu.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Keşişkıran köyünde Ay ve Güneş aileleri arasında 6 yıl önce ölümle sonuçlanan kavga ile başlayan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

Kağızman'da kanaat önderleri Şıh Ebubekir Parlak ve oğlu İmam Hüseyin Parlak'ın iki aileyle görüşmesi sonuçlarını verdi. Ay ve Güneş aileleri bir düğün salonunda 'Barış Yemeği'nde bir araya geldi.

Kuran-ı Kerim tilaveti, dua ve tekbirler eşliğinde, husumetli aileler tokalaşarak barıştı.

Kan davasını girişimleriyle barışla sonuçlandırdığını belirten kanaat önderi İmam Hüseyin Parlak, "6 yıldır bu 2 ailenin arasında kan davası husumeti vardı. Ailelerimizi barıştırdık, hayırlı olsun, Allah bu 2 ailemizden razı olsun" dedi. Her 2 ailenin fertlerinin bir araya gelerek barışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanat önderi Şıh Ebubekir Parlak, "Ay ve Güneş ailelerini bir araya getirerek barıştırdık. Allah bir daha bu tür kırgınlıklar yaşatmasın" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Ay ve Güneş ailelerinin fertleri bir birine sarılarak barıştı. Aileler daha sonra birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Kağızman'da kanat önderlerinin girişimiyle bir kan davası daha son buldu. - KARS