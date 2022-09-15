Kağıthane Deresi'ne akan atık sular korkuya neden oldu
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İBB'ye ait bir kanalizasyon temizleme aracı Kağıthane Deresi'ne atık sularını boşaltırken görüntülendi. O anları vatandaşlar telefonları ile saniye saniye kayıt altına aldı. Kağıthane Deresi'nin bu görüntülerini kayıt altına vatandaşlar her gün bu atık suların buradan akıtıldığını söyledi.
Zaman zaman atık suları Haliç'e dökmesi ile gündeme gelen İBB, aynı sebepten yine gündeme geldi. Kağıthane Hasbahçe'de vatandaşların yürüyüş yaptığı sırada İBB aracı, atık suları Kağıthane Deresi'ne boşalttığı görüntüleri telefonla kaydetti.
''HER GÜN BU SULARI BOŞALTIYORLAR''
Görüntüyü kaydeden vatandaşlar sabah 9:30'da Hasbahçe'ye yürüyüşe gittiklerini belirtti. Vatandaşlar, İBB kanalizasyon aracının Kağıthane Deresi'ne atık suları son bir hafta içerisinde her sabah boşalttıklarını söyledi. Görüntüleri çeken vatandaş, ''su simsiyah leş gibi'' dedi.
MAYIS AYINDA HALİÇ RENK DEĞİŞTİRMİŞTİ
Haliç ,mayıs ayındarenk değiştirmişti. Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlenmişti. Suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpmıştı. İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi de net bir şekilde ortaya çıkmıştı.