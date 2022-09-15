Kağıthane Deresi'ne akan atık sular korkuya neden oldu

İBB'ye ait bir kanalizasyon temizleme aracı Kağıthane Deresi'ne atık sularını boşaltırken görüntülendi. O anları vatandaşlar telefonları ile saniye saniye kayıt altına aldı. Kağıthane Deresi'nin bu görüntülerini kayıt altına vatandaşlar her gün bu atık suların buradan akıtıldığını söyledi.