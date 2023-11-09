Kağıthane'de servis minibüsü ile panelvan çarpıştı: 8 yaralı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile panelvan kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

KAĞITHANE'de, servis minibüsü, yokuş yukarı çıkarken kayarak yoldan çıkan panelvanla kafa kafaya çarpıştı. Servis minibüsünde sıkışan bir kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı kazada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Dersaadet Caddesi'nde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hastane çalışanlarını taşıyan Satı Öksüz yönetimindeki 34 LVK 698 plakalı servis minibüsü yokuş aşağı indiği sırada, yukarı doğru çıkan Yunus Emre Demir'in kullandığı 34 UYZ 47 plakalı panelvan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yola geçti. Panelvanı son anda fark eden servis şoförü Öksüz'ün çabalarına rağmen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da karşı kaldırıma savruldu. Servisin ön koltuğunda oturan Mustafa Demirel'in (29) sıkıştığı kazada, panelvan sürücüsü ile servisteki yolculardan bazıları yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünün koltuğu ile ön panel arasına sıkışan Mustafa Demirel, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir sağlık görevlisi, yaralıların ambulanslara konulması sırasında çekim yapan gazetecilere engel olmak istedi. Görevli, gazetecinin kamerasına vurarak, kimlik göstermesini istedi.

Kazayı görüp yaralıların yardımına koşan Mete Ulusoy, "Taksiciyim, işe çıkacaktım. Aracıma oturdum, bir ses geldi. Ama hangisinin hatalı olduğunu tam olarak göremedim. Servis minibüsünün içindeki insanlar bayağı yara almıştı. Panelvandaki arkadaş tek başınaydı. O baygın vaziyetteydi, sonra kendine geldi. O da çıktı araçtan" dedi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen panelvan sürücüsünün babası Müslüm Demir ise "Kazayı benim oğlan yapmış. Aşağıdan gelirken kafa kafaya girmiş. Benim şu an bilgim yok ama oğlum 'Araba kaydı, toparlayamadım' dedi bana. Oğlum da yaralı" diye konuştu.