Kadının kulağından çıkan cisim, izleyen herkesi hayretler içerisinde bıraktı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir kadının kulağından tam 50 santimetre uzunluğunda zincir çıkarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, bir kadının kulağına yapılan işleme ilişkin görüntülere yer verildi.

ÖNCE HAZIRLADILAR

Videodaki uzman kişi önce kadının kulağını hazırladı. Daha sonra da elindeki aletlerle kadının kulağındaki cismi çıkarmaya başladı.

50 SANTİMETRELİK ZİNCİR ÇIKTI

Videodaki kadının kulağından tam tamına 50 santimetrelik zincir çıkması, ekran başındakileri hayrete düşürdü.