Kadıköy'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Kadıköy'de bulvar üzerinde ilerleyen otomobil yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.