Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaçan kuşunu yakalamak isteyen bir kişi, 22 katlı rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kaçan kuşunu yakalamak isteyen şahıs 22 katlı rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan The Kayseri Forum Residences B blokta meydana gelen olayda, kaçan kuşunu yakalamak isteyen Mustafa T. Residences'ın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Mustafa T., 22 kat yüksekten beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Mustafa T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mustafa T. hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı .