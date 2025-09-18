Haberler

Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı

Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
Güncelleme:
Türkiye, afetlere karşı daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla yeni bir bakanlık kurmayı planlıyor. Yeni oluşturulacak Afet Bakanlığı, belediyelerin itfaiyelerini bünyesinde toplayacak, mevzuat güncellemelerini hızlandıracak ve teknik personele düzenli eğitimler verecek.

Türkiye, afetlere karşı daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak için harekete geçti. Mevcut 17 bakanlığa ek olarak "Afet Bakanlığı" kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre yeni bakanlık; belediyelerin itfaiyelerini de bünyesinde toplayacak, mevzuat güncellemelerini hızlandıracak, teknik personele düzenli eğitimler verecek ve ülke genelinde lojistik depolar kuracak. Ayrıca yapı sağlığı izlenecek, afet risk haritaları hazırlanacak ve ulusal çapta iletişim sistemleri geliştirilecek.

KAPSAMLI STRATEJİ GELİŞTİRİLECEK

Afet Bakanlığı, sadece afet sonrası müdahale değil, sanayi, teknoloji, Ar-Ge, tarım ve turizm gibi alanlarda da ulusal ve yerel ölçekte afet dayanıklılık stratejileri hazırlayacak. Tüm yerleşim yerleri için risk analizleri yapılacak, afet tehlike türlerine göre bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemleri kurulacak.

YAPI SAĞLIĞI VE LOJİSTİK MERKEZLER

Depreme dayanıklılığı düşük binalar ve kritik yapı türleri düzenli olarak izlenecek. Ülke genelinde yapı sağlığı izleme sistemleri yaygınlaştırılacak. Ayrıca afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçlar için lojistik depolar kurulacak.

TOPLANMA ALANLARI ARTACAK

Bakanlığın öncelikleri arasında afet ve acil durumlarda vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilip nakledileceği toplanma alanlarının sayısının artırılması da yer alıyor.

İYİLEŞTİRME PLANI HAZIRLANACAK

Olası senaryolara göre afet sonrası ekonomik ve sosyal hayatın yeniden düzenlenmesi için "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı" hazırlanacak. Ulaşım altyapısındaki kırılganlıklar da tespit edilerek direncin artırılmasına yönelik yatırımlar yapılacak.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Direkt S.kiş bakanlığı yapın. Adam gönderin halletsinler.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Koçak:

tamam tayyip o bakanlığada eşini dostunu yerleştirir bakanın altınada mercedes çeker 50 de koruma polisi verir. sonuç? :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Keşke sadece 1 koltuk olsa. Haberde saydıklarınızın haricinde 81 İl'e afet genel müdürü koltuğu, müdür yardımcıları ve bunların özel kalemleri koltuğu. Binlerce ilçeye müdür ve müdür yardımcıları koltuğu falan derken bilemedim şimdi iyimi olut kötümü olur..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

sanki öbür bakanlıklar çok iş yapıyor hep birisinin himayesinde,emrinde iş yapıyorlar bunu ben değil onlar kendi ağızlarıyla söylüyorlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımasteng aston:

Recep otursun elini attigi herseyi yok ediyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
