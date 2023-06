Jeoloji mühendisinden yüksek yapılar için uyarı

MARDİN - Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, deprem sonrası yaptığı incelemelerle yüksek katlı binaların ölüm riskini arttırdığını ve bu binaların dayanıklılığının zayıf olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde binlerce yapı yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybederken, binaların sağlamlıkları ve zeminleri tartışmaları beraberinde getirdi. Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, deprem sonrası yaptığı incelemelerde, " Türkiye'deki riskli binalara baktığımız zaman, şu an ister fay hattı olsun, ister zemini kötü olsun her yerde 10-20 katlı inşa ediliyor. Bu riski azaltmanın çaresi binaları 3-4 kata indirmek ve yüksek yapılı binalardan vazgeçmeli. Bu yüksek yapılı binalar her zaman büyük risk taşır" dedi.

Yüksek katlı binaların yıkma evresine geldikleri zaman büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bu yüzden yüksek yapılı binalardan acilen vazgeçilip 3 veya 4 katlı binalara geçmemiz gerekiyor. Bu binaların yıkım aşamaları da kolay oluyor. Bunun için bir an önce Türkiye olarak yüksek yapılı binalardan vazgeçmemiz gerekiyor. 4 katlı bir bina depremde çökmüş olabilir ama insanların burnu bile kanamadan çıkma ihtimalleri çok yüksek. Ama 10 katlı bir binada insanların kurtulma ihtimali çok düşük" diye konuştu.