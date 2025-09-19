Japon Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'nın Simgesi Balıklıgöl'ü Ziyaret Etti

ŞANLIURFA'nın simgesi Balıklıgöl, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı ağırladı. Yoğun ilgiyle karşılanan Prenses Mikasa, balıklara yem attı.

Arkeolojik kazı alanlarını gezmek için gece saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, sabah saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın eşlik ettiği Prenses Mikasa, Balıklıgöl'de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Balıklıgöl'de kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atan Japon prenses daha sonra Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret etti. Buraya pembe bir yazmayla başını örten prenses, mağarada şifalı olduğuna inanılan suyu içtikten sonra bölgedeki çarşıları gezdi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)