Haberler

Ermenek'te 2 çocuk babası adam bahçesinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 çocuk babası Ali Koyuncu (65), kendisine ait meyve bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 çocuk babası adam, kendisine ait meyve bahçesinde ölmüş olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Koyuncu'yu (65) bahçesinde hareketsiz halde görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali Koyuncu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Ermenek Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen Ali Koyuncu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

NATO Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı

Başkenti ayağa kaldıran belge! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu