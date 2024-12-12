Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü

İstanbul'da bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

 Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı

İlk kez hakim karşısına çıkan suç makinesini avukatı bile terk etti

Japon deprem uzmanı İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremi için 257 yıllık periyodun sona erdiğini söyleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Moriwaki, megakentte depremden en az etkilenmesini beklediği dört ilçeyi de açıkladı.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritasını yorumladı. Deprem riski yüksek ve görece daha az risk taşıyan illeri belirten Moriwaki, özellikle dört bölgeye dikkat çekti.

Bir YouTube kanalına konuk olan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" açıklamasında bulundu. Yoshinori Moriwaki'ye göre, Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman deprem açısından görece daha güvenli iller arasında.

İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ İLÇELERİ

İstanbul'da ise Ataşehir, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi sert zeminli, denizden uzak ve yüksek bölgeler deprem açısından nispeten daha güvenli.

TEHLİKELİ BÖLGELERİ DE SAYDI

Moriwaki, Kahramanmaraş, Elazığ, Hatay ve Doğu Anadolu hattının güneybatı kolunu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgeleri arasında nitelendirdi. Depremlerin domino etkisiyle ilerleyebileceğini ve bazen geriye dönebileceğini belirten Moriwaki, Bingöl-Karlıova, Muş, Bitlis ve Ege Bölgesi'nin de dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. İzmir'in fay hattının kısa ve ince olduğunu, bu nedenle büyük bir deprem beklenmediğini ancak sık depremlerin yaşanabileceğini kaydetti.

"DEPREM BEKLENTİSİ BİZİ ŞAŞIRTMIYOR"

Büyük İstanbul depremine ilişkin periyodun dolduğunu vurgulayan Yoshinori Moriwaki, "İstanbul'da 1509 ve 1766'da büyük depremler oldu. Bu iki olay arasında 257 yıl vardı. Aynı periyot hesaplandığında 2023 yılına ulaşılıyor" dedi. Enerji birikiminin devam ettiğini belirten Moriwaki, "Bu nedenle deprem beklentisi bizi şaşırtmıyor" açıklamasında bulundu.

Japon deprem uzmanı İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
img

Suriye'nin en korkulan adamıydı! Görüntüyü izleyince kanınız donacak
img

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıStevie Wonder:

Beşiktaş denizden uzakmıymış?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Arsa ya da konut mu aldın oralardan ye me bizi sağlam dediği yerler tam düzmece

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Eu88:

GÜNDEM DEGİŞTİRME

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı? 2025 ÖABT konu dağılımları! Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında? MEB AGS konu dağılımı belli oldu mu? AGS'de neler değişti? 12 Aralık hangi burç? Yay burcunun özellikleri nelerdir? Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.