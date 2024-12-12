Japon deprem uzmanı İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritasını yorumladı. Deprem riski yüksek ve görece daha az risk taşıyan illeri belirten Moriwaki, özellikle dört bölgeye dikkat çekti.

Bir YouTube kanalına konuk olan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" açıklamasında bulundu. Yoshinori Moriwaki'ye göre, Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman deprem açısından görece daha güvenli iller arasında.

İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ İLÇELERİ

İstanbul'da ise Ataşehir, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi sert zeminli, denizden uzak ve yüksek bölgeler deprem açısından nispeten daha güvenli.

TEHLİKELİ BÖLGELERİ DE SAYDI

Moriwaki, Kahramanmaraş, Elazığ, Hatay ve Doğu Anadolu hattının güneybatı kolunu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgeleri arasında nitelendirdi. Depremlerin domino etkisiyle ilerleyebileceğini ve bazen geriye dönebileceğini belirten Moriwaki, Bingöl-Karlıova, Muş, Bitlis ve Ege Bölgesi'nin de dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. İzmir'in fay hattının kısa ve ince olduğunu, bu nedenle büyük bir deprem beklenmediğini ancak sık depremlerin yaşanabileceğini kaydetti.

"DEPREM BEKLENTİSİ BİZİ ŞAŞIRTMIYOR"

Büyük İstanbul depremine ilişkin periyodun dolduğunu vurgulayan Yoshinori Moriwaki, "İstanbul'da 1509 ve 1766'da büyük depremler oldu. Bu iki olay arasında 257 yıl vardı. Aynı periyot hesaplandığında 2023 yılına ulaşılıyor" dedi. Enerji birikiminin devam ettiğini belirten Moriwaki, "Bu nedenle deprem beklentisi bizi şaşırtmıyor" açıklamasında bulundu.