Jandarmanın hayvan sevgisi görenlerin içini ısıttı

Yangından kurtardığı kaplumbağaya su verip, yıkadıktan sonra olay yerinden uzaklaştırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çıkan bir arazi yangınında jandarma görevlisi, yanan alandan kurtardıkları kaplumbağayı su içirip, yıkadıktan sonra güvenli bir alana taşıdı.

İhsaniye ilçesi Akören Mahallesi'ndeki arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipte görevli bir jandarma uzman çavuş ise yangının çıktığı arazide bir kaplumbağanın yürümeye çalıştığını fark etti. Ardından kaplumbağayı eline alan uzman çavuş daha sonra hayvana su verip ardından yıkayarak yangında bölgesinden uzaklaştırdı. Uzman çavuşun bu harekete ise görenlerin içini ısıttı.