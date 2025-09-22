Haberler

İznik Gölü'nde Sonbahar Ekinoksu Manzarası

İznik Gölü'nde Sonbahar Ekinoksu Manzarası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, 23 Eylül'deki sonbahar ekinoksu öncesinde İznik Gölü yüzeyine yansıyan ışıklar, ziyaretçilere etkileyici anlar sundu. Gölün kıyısında vakit geçirenler, turuncu ve kızıl renklere bürünen gökyüzünün keyfini çıkardı.

BURSA'da, gündüz ve gecenin eşitlendiği 23 Eylül'deki sonbahar ekinoksu öncesi İznik Gölü yüzeyine yansıyan ışık, seyirlik manzaraya dönüştü.

Gündüz ve gecenin eşitlendiği 23 Eylül'deki sonbahar ekinoksu öncesi İznik Gölü kıyısında vakit geçirenler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük gölü olan gölde, güneş Karsak Boğazı mevkisinden batarken, gökyüzü turuncu ve kızıl renklere büründü. Göl yüzeyine yansıyan ışık, kıyıda bulunanlara seyirlik görüntüler sundu.

Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları, gölün sakin sularıyla bütünleşen o anları fotoğrafladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.