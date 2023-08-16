İzmir Üçyol Uğur Mumcu Parkı Yenileniyor

İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından hızla yenileniyor. Parkta yapılacak çalışmalarla Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde düzenlenecek ve bölgeye değer katacak.

İzmir'in en işlek noktalarından birinde yer alan Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından hızla yenileniyor. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde düzenlenen park, bölgeye ve kente değer katmaya hazırlanıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Üçyol Uğur Mumcu Parkı'ndaki çalışmaları yerinde denetledi. Ayrıntılı bilgi alan Başkan Selvitopu, yapılması gereken işlerle ilgili çeşitli talimat verdi. Baştan sona yenilenecek parkta Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yer alacağını belirten Başkan Selvitopu, "Hedefimiz çalışmaları, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim'e yetiştirmek. Bunun için gayret ediyoruz" dedi.

Karabağlar'daki parkları belirlenen program doğrultusunda elden geçirdiklerini vurgulayan Selvitopu, Selvili Mahallesi'nde bulunan Abidin Dino Parkı'nın da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

NELER YAPILACAK?

Uğur Mumcu Parkı'ndaki çalışmalar kapsamında parka 2000 metrekarelik konser ve resmi tören alanı kazandırılacak. Çocuk oyun alanları, yetişkinler için modern spor aletleri konulacak. Mevcut amfitiyatro korunarak daha işlevsel hale getirilecek. Parka, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yerleştirilecek.Yeşil alan oranı artırılacak. Çalışmalar tamamlandığında parkta daha fazla oturma ve dinlenme alanı bulunacak.