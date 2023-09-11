İzmir'in işgalden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri ziyarete açıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemilerinin Konak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldığını duyurdu.
İzmir'in işgalden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri ziyarete açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemilerinin Konak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldığını belirtti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam