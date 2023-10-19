İzmir'den Zonguldak'a misafirlik için gelen araç sahibi şok yaşadı

İzmir'den Zonguldak'a misafirlik için gelen Orhan Kılınçarslan, akşam yol kenarına park ettiği aracının sabah yanına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracının arka camının kırık olduğunu ve kaportasına zarar verildiğini gören Kılınçarslan, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Olay, geçen Cumartesi günü Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde yaşandı. 750 kilometre uzaklıktaki İzmir'den Zonguldak'a misafirlik için gelen 55 yaşındaki Orhan Kılınçarslan, 35 BFZ 349 plakalı Mercedes marka aracını yol kenarına park ederek, kardeşinin evine gitti. Sabah aracının yanına gelen Kılınçarslan, aracın arka camının kırıldığını, kaportasına da zarar verildiğini fark etti. Durumu polis ekiplerine haber veren Kılınarslan, aracına zarar veren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

İhbar üzerine Kılınçarslan'ın şikayetini alan Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerinin bulunması için çalışma başlattı. Kimse ile bir husumetinin bulunmadığını söyleyen Kılınçarslan, "Üç günlüğüne Gökçebey'de kardeşimi ziyarete gittiğimizde aracımızı akşam saatlerinde bıraktık, ertesi sabah zarar verildiğini gördük. Bunu yapan insanlar şiddet yanlısı ve ne yaptığını bilmeyen kişiler gerçekten. Hiç kimseye zararı olmayan araca böyle bir zarar verilmesi Gökçebey gibi barışçıl bir şehirde anlayamadığım bir durum. Mutlaka o kişilerin bulunması ve diğer insanlara zarar vermeden gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi. - ZONGULDAK