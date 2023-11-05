İzmir'de yıldırım isabet etti, minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etti ve park halindeki minibüs yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Aynı yağış sonucunda bir ESHOT otobüsü de su baskınına uğradı ve yolcular tahliye edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, kentte dün akşam etkili olan yağış sırasında Vatan Mahallesi'ndeki 9246 Sokak'taki bir ağaca yıldırım isabet etti.
Bu sırada aracın altındaki pak halindeki 35 S 00937 plakalı okul servisi aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan dün etkili olan sağanak yağış sonrası bir ESHOT otobüsünü de su bastı. Yolcular otobüsten tahliye edildi.