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İzmir'de yıldırım isabet etti, minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etti ve park halindeki minibüs yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Aynı yağış sonucunda bir ESHOT otobüsü de su baskınına uğradı ve yolcular tahliye edildi.