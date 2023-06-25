İzmir'de Üçkuyular Feribot İskelesi yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan feribot kullanımı ile birlikte yolculara konforlu ulaşım imkanı sunmak için yenilenen Üçkuyular Feribot İskelesi'ni inceledi. Başkan Soyer, yapılan çalışmalar sayesinde yolcuların konforunun arttığını ve trafik sıkışıklığının önüne geçildiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan feribot kullanımı ile birlikte yolculara konforlu ulaşım imkanı sunmak için yenilenen Üçkuyular Feribot İskelesi'ni inceledi. Başkan Soyer, yapılan çalışmalar sayesinde yolcuların konforunun arttığını ve trafik sıkışıklığının önüne geçildiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yenileme çalışmalarının tamamlandığı Üçkuyular–Feribot İskelesi'ni inceledi. İskelede bulunan mevcut yolcu bekleme salonu ile gişelerde tamamlanan çalışmaların yolcu konforunu artırdığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, emeği geçenlere teşekkür etti. İskelenin açık alanında bulunan araç peronları, otobüs durakları ve otopark alanın düzenlendiğini belirten Soyer, kentte her alanda hizmetlerin sürdüğünü vurguladı.

YAŞAM KALİTESİNE DOKUNAN HİZMETLER

Kentlilerin yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Soyer, "Bu da o anlamda önemli bir hizmet. Daha önce yolcular küçük bir alanda beklemek zorunda kalıyordu. Soğuk kış ayları ile sıcak yaz aylarında nefes alacakları, başlarını sokacakları güzel bir peron yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İzmirlilere yakışan, pırıl pırıl, tertemiz güzel bir alan yaratıldı" dedi.

NELER YAPILDI?

28 metrekare alana sahip yolcu salonu 96 metrekaresi kapalı, 72 metrekaresi açık olmak üzere toplam 168 metrekareye çıkarıldı. 84 oturma kapasitesine sahip yeni yolcu salonunda iklimlendirme sistemi oluşturuldu. Yolcuların sefer saatlerini takip edebilmeleri için salona ekranlar yerleştirildi. Feribot araç bekleme alanında araç kapasitesi artırılarak 152'den 278'e çıkarıldı. Alanda 70 araçlık otopark yapılarak bölgedeki trafik sıkışığının da önüne geçilmiş oldu. Üçkuyular Feribot İskelesi'nin girişinde bulunan iki gişe de yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Düzenleme çalışmaları 9 milyon 103 bin liraya mal oldu.