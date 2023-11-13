İzmir'de tırın virajı alamayarak devrilme anı güvenlik kamerasında
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Yaşam Haberleri
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, virajı alamayan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, virajı alamayan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen konteyner yüklü tır, dönüş yaptığı esnada virajı alamayarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince, hafif yaralı durumdaki sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, meydana gelen kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam