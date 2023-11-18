İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor. İzmir'de uçak, vapur ve tramvay seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

İzmir'de Şiddetli Sağanak ve Fırtına Sonucu Su Baskınları ve Ulaşım Aksamaları Yaşandı

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü eşliğindeki sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için esnaf çalışma yürütüyor. Çarşı içindeki 1. Beyler mevkisinde bazı iş yerlerinin önüne su baskınlarına karşı bariyer kurulduğu görülüyor.

Atatürk Stadyumu çevresindeki bazı sokaklar ise su taşkınlarına önlem almak üzere belediyeye ait iş makinalarıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede taşan rögar kapağına çarpan bir otomobilde hasar oluştu. Otomobilin sürücüsü Onur Çelik, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğunu, suyun içinde ilerlemeye çalışırken rögar kapağına çarptığını, ne olduğunu anlamadığını anlattı.

Bayraklı ilçesindeki bir pazar yerinde de bazı tezgahlar su altında kaldı.

Buca ilçesi Mehmet Akif Caddesi'nde ise bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrildi.

Öte yandan kent genelinde 100'e yakın ev ve iş yerinden su baskını ihbarı yapıldığı, İtfaiye ve İZSU ekiplerinin su tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Uçak, vapur ve tramvay seferlerinde aksama

İzmir'de uçak, vapur ve tramvay seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

İzdeniz şirketinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Tram İzmir'den yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle Konak Tramvayı'nda seferlerin Atatürk Spor Salonu-Halkapınar durakları arasında gerçekleştirilemediği, ulaşımın ESHOT otobüsleriyle sağlandığı aktarıldı. Fahrettin Altay-Atatürk Spor Salonu hattındaki seferlerin ise devam ettiği bildirildi.

Fırtına nedeniyle Adnan Menderes Havalimanına inmesi planlanan üç uçağın Ankara'ya yönlendirildiği, diğer seferlerde de gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Metrekareye düşen yağış 71 kilograma ulaştı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre İzmir'de metrekareye düşen yağış miktarı, Güzelyalı semtindeki ölçüm istasyonunda sabah saatlerinden bu yana 49,58 kilogram olarak ölçüldü.

Kentte en fazla yağış ise 71,29 kilogram ile Bornova, 63,7 kilogram ile Balçova ve 60,59 kilogram ile Bayındır ilçesinde kaydedildi.

Yağışın etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.