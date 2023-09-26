İzmir'de motosiklet kazasında öğretmen hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan Yıldırım, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
İzmir'in Konak ilçesinde refüje çarpan motosikletteki öğretmen yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı 06 DIE 097 plakalı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.
Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.