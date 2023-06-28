İzmir'de Kurban Bayramı'nda Camiler Doldu

İZMİRLİLER, Kurban Bayramı'nın ilk günü camileri doldurdu. Namazın ardından vatandaşlar, cami çıkışlarında bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilerin yolunu tuttu. Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, çıkışta bayramlaştı. Bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı'nın önemi ve kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri anlatıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi.