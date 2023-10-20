İzmir'de kaza sonucu hayatını kaybeden çiftin sürpriz sinema planı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren çiftten Kenan Işık'ın (32) eşi Neşe Işık'a (30) sürpriz yapıp, açık hava sinemasına götürürken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam, İzmir- Kemalpaşa yolunda meydana geldi. Emlakçı Kenan Işık'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 35 HC 386 plakalı otomobil, karşı şeride geçip H.P. (53) yönetimindeki 35 HC 0700 plakalı ciple çarpıştıktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Kenan Işık ile yanındaki eşi Neşe Işık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer araç sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. (50), ilk müdahalelerinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada ölen çiftin cansız bedenleri ise savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Işık çiftinin cenazelerinin bugün ikindide, Kemalpaşa Çarşı Camii'de kılınacak namazın ardından Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kazanın Kenan Işık'ın 2 çocuğunun annesi eşine sürpriz yaparak İzmir il merkezine açık hava sinemasına götürürken meydana geldiği öğrenildi.