İzmir'de kaybolan köpek için arama çalışmaları sürüyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Avukat Hasan Kumral'a ait 'Presa Canario Mastif' cinsi 2.5 yaşında 'Acar' isimli köpek, tek katlı bahçeli evin bahçesinden çıkarak kayıplara karıştı. Sokakları gezip kayıp köpeğinin resminin bulunduğu ve telefonunun yer aldığı afişleri duvar ve direklere asan, yolda gördüğü vatandaşlara soran Kumral, "Köpeğimin cinsisin en önemli özelliği sahibine aşırı bağlıdır. Acar, bulunmadığı takdirde 15-20 gün içinde ölecektir. Çünkü sahibinin kendisini terk ettiğini düşünüp, yeme içmeyi kesecektir" dedi.

Muhittin Erener Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kumral'a ait Presa Canario Mastif cinsi 2.5 yaşındaki 'Acar' isimli erkek köpek, 31 Mayıs'ta çocukların bahçe kapısını açması sonucu dışarı çıkıp, kayboldu. Kumral, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen köpeğini bulamadı. Bunun üzerine Avukat Kumral, üzerinde köpeği Acar'ın fotoğrafı ve kendisini telefonunun bulunduğu 'kayıp' afişleri bastırıp, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı.

PARA ÖDÜLÜ VERECEK

Çevredekileri resmini gösteri, köpeğini gören olup, olmadığını da soran Avukat Kumral, bulan ya da yerini bildirenleri parayla ödüllendireceğini söyledi. Avukat Kumral, "Akşam eve geldiğimde köpeğim yerinde yoktu. Komşularım akşam 19.00 gibi evden çıktığını görmüş. Mahallede oynayan çocuklar kapıyı açmış. Daha önce de gidip geliyordu ama bu sefer bence yolu karıştırdı. İnsan canlısıdır. Kimseye zarar vermezdi. Yavru kedileri korur. Güçsüzlere yönelik hassastır. Köpeğimin cinsinin en önemli özelliği sahibine aşırı bağlılığıdır. Acar, bulunmadığı takdirde 15-20 gün içinde ölecektir. Çünkü sahibinin kendisini terk ettiğini düşünüp, yeme içmeyi kesecektir. Çok endişeliyim. Uyamadım. Onu bulana kadar bana rahat yok. Görenlerin bana ulaşmasını istiyorum. Herşeyden önemlisi ise bu canlının hayatı. Çünkü sahibini görmeden yaşaması mümkün değil" dedi.(DHA)