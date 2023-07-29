İzmir'de Ev Yangınında Mahsur Kalan Kişi Yanarak Öldü

İzmir'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan Hasan Akbaş(57), yanarak hayatını kaybetti. Yangın klima ünitesinin arızalanması sonucu çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İZMİR'de, bir evde çıkan yangında mahsur kalan Hasan Akbaş(57), yanarak öldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında,Konak ilçesi Kemal Reis Mahallesi 281 sokakta bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre yangın, klima ünitesinin arızalanması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası eve giren ekipler, yangında mahsur kalan Hasan Akbaş'ı hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Akbaş'a yapılan ilk müdahalede yanarak öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.