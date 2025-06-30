İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar

İzmir'deki orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir ev vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Türkiye günlerdir ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sakarya, Bilecik, Manisa'da çıkan yangınlar büyük boyutlara ulaşırken; söz konusu yangınların ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

EV ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İzmir'de çıkan yangınlar ise sürüyor. İzmir'deki orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir ev vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.