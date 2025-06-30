İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. İzmir'de iki gündür etkili olan orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi. Alevlerin arasında kalan bir ev de kameralarca anbean kaydedildi.
İzmir'deki orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir ev vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Türkiye günlerdir ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sakarya, Bilecik, Manisa'da çıkan yangınlar büyük boyutlara ulaşırken; söz konusu yangınların ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
EV ALEVLERİN ARASINDA KALDI
İzmir'de çıkan yangınlar ise sürüyor. İzmir'deki orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir ev vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.