İzmir'de Engelli Yurttaşlar İçin Ücretsiz Gemi Seferleri Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için geçen yıl başlattığı ücretsiz gemi seferlerine bu yıl da devam ediyor. İZDENİZ koordinasyonunda gerçekleştirilecek seferler, yaz ayları boyunca her salı günü Konak-Mordoğan-Foça güzergahında yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelsiz kent' hedefiyle geçen yıl ilk kez düzenlediği gemi seferleri bu yıl 4 Temmuz'da başlıyor. İZDENİZ, engelli yurttaşlar ve yanlarındaki bir refakatçi için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günleri Konak-Mordoğan-Foça güzergahında sefere çıkacak.

Engelsiz yaşam hedefiyle projeler yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için geçen yıl ilk kez yaşama geçirdiği ücretsiz gemi seferlerine bu yıl da devam edecek. İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği yaz seferlerinde engelli yurttaşlar ve yanında bulunan bir refakatçi için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz Konak-Mordoğan-Foça turu düzenlenecek.

Salı günleri Konak'tan kalkacak gemi Mordoğan İskelesi'ne uğrayıp Foça'ya varacak. Günü Foça'da geçirecek engelli yurttaşlar ve refakatçileri, akşamüstü aynı güzergahtan geri dönecek. Salı günleri Konak'tan 08.00'de kalkacak gemi 09.45'te Mordoğan'dan hareket edecek 10.30'da Foça'ya ulaşacak. İlk tur 4 Temmuz Salı günü başlayacak.

Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan vatandaşlar, tura katılmak için 0232 320 00 35 (102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabilecek. Gemi kapasitesinin 300 kişi ile sınırlı olması nedeniyle sefere katılmak için en az bir gün önce rezervasyon yapılması gerekecek. 7 yaş ve altı çocuklar da, ebeveynleri ile birlikte olmak koşulu ile seferlerden ücretsiz faydalanacak.