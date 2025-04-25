İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı

İzmir'de Cuma namazı sırasında, açık alanda ibadet eden vatandaşlar ile yoldan geçmek isteyen bir kadın sürücü arasında gerginlik yaşandı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ARACI KASITLI OLARAK MI ÜSTLERİNE SÜRDÜ?

Vatandaşlar, namaz sırasında aracın kendilerine doğru hızla geldiğini ve bu durumun panik yarattığını öne sürdü. Bazı kişiler, sürücünün kasıtlı olarak aracı üzerlerine sürdüğünü iddia ederken, kadın sürücü ise yolun açık olduğunu ve geçiş hakkının engellendiğini savundu.