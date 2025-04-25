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İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı

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İzmir'de Cuma namazını açık alanda kılan vatandaşlar ile yoldan geçmek isteyen bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Namaz kılanlar, sürücünün aracını üzerlerine sürdüğünü iddia etti. Olay yerine gelen ekipler, tartışma büyümeden tarafları yatıştırdı.

İzmir'de Cuma namazı sırasında, açık alanda ibadet eden vatandaşlar ile yoldan geçmek isteyen bir kadın sürücü arasında gerginlik yaşandı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ARACI KASITLI OLARAK MI ÜSTLERİNE SÜRDÜ?

Vatandaşlar, namaz sırasında aracın kendilerine doğru hızla geldiğini ve bu durumun panik yarattığını öne sürdü. Bazı kişiler, sürücünün kasıtlı olarak aracı üzerlerine sürdüğünü iddia ederken, kadın sürücü ise yolun açık olduğunu ve geçiş hakkının engellendiğini savundu.

İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıAlkurt:

Bir ilahiyatci olarak, yollari kapatarak, insanlari rahatsiz ederek namaz kilamazsin. Yolu kapatma hakkin yok, aksi taktirde kildiginiz namaz namaz degil gosteris olur.

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Yorum Beğenme289
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Haber YorumlarıAlkurt:

Bir ilahiyatci olarak soyluyorum... Yollari kapatarak insanlari rahatsiz ederek namaz kilamazsin, aksi taktirde kildigin namaz namazliktan cikar, gosterise girer. Tipki otobanda ve asfaltta sirf gosteris olsun diye kilanlar gibi...Islami cekilmez hale getirmeyin, Allah in hesabi buyuk olur.

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme219
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Haber YorumlarıWingchun07 null:

Gösteriş yaparak dinden soğuttular herkesi

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Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıMengele:

Osmangazi köprüsünde kilsinlar namazi yolu kesip kimse gecmesin nasilolsa devlet ödiyor namaz ibadet kendin icin yaparsin yolu kapatmaniza gerek sen cennete ben cehenneme kimseyi alakadar etmez

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Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Namaz kılınan ortam derken camiye mi girmiş acaba arabayla çok yanlış yapmış

Yorum Beğen136
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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Gerçek müslüman ibadet etme maksadıyla etmeyenlere saygısızlık yapmaz yani o yolu kapatmaz

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

O yol pislik içindedir daha baştan namazın birinci kuralı ihlal edilmiş

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Haber Yorumlarıturan atsız:

iyi yapmışlar e 5 te köprüde falanda kılın ambulans itfaiye geçecek olsa beklesin sevabı daha büyük olur.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw bu ne şimdi açık alan da hem de arabaların geçtiği yolda namaz mı kılınır

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Haber YorumlarıYalçın KIZMAZ:

Kimse ne yolda namaz kılana nede o yoku kullanmak isteyene kızmasın. İkisininde kusuru yok. Burada asli kusurlu o ilin belediyesi kardeşim kimseyi ötekileştiremez o caddeyi kıllanmak isteyen hanımefendiyide o camiye namaz kılmak için gelip içinde yada bahçesinde yer bulamayan cemaatide. Bu camideki ilk cuma değil belli ki uzun zamandır bu şekilde işliyor. Neden önlem almayıp insanları karşı karşıya getiriyor. Sadece cuma günleri için bi stok alan oluşturmak bukadar mı zor.Yada beceremiyorlar mı?

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