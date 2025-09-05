İzmir'de 20 Köpek Kurtarıldı, Ev Sahibine Cezai İşlem Yapıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir evde tutulan 20 köpek komşuların şikayeti üzerine alınıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerine teslim edildi.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü koku ve havlama sesleri üzerine çevredekiler durumu HAYTAP ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Önceki gün adrese gelen ekiplerin evde yaptığı incelemede farklı cinslerde toplam 20 köpek bulundu. Hayvanlar ekipler tarafından teslim alındı. Bayraklı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde yaşayan İlknur Ç.'ye idari para cezası uyguladı.

'AYNI ADRESE 3'ÜNCÜ BASKIN'

HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, eve üçüncü kez baskın yaptıklarını belirterek, "Son operasyonda 20 köpek çıkardık ve şahsa idari para cezası uygulandı. İlk baskında evde kafesler, yavrulu anneler vardı. Yaklaşık 37 köpek kurtardık. İkinci baskında sayı 47'ye çıktı. Bu yıl ise 20 köpek çıkardık" dedi. Acar, ev sahibi hakkında daha önce köpek bakma yasağı kararı alındığını hatırlatarak, "İki yıl önce de ceza kesilmişti. Ancak kişi yasağa rağmen köpek toplamaya devam ediyor. Yıllarca merdiven altı üretim yapıp satmış. İzmir'de birçok kişi tarafından tanınıyor. Sahiplenilip bakılamayan köpekler de ona bırakılmış. Gerekli tedavilerinin ardından köpekler sıcak yuvalarına kavuşturulacak" diye konuştu.