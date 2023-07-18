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İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan leylek yavrusu yuvasına döndü

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik dağıtım şirketiyle irtibata geçerek direkteki elektriği kestiren itfaiye ekipleri, leyleğin ayağına dolanan ipi çözdü. Leylek yavrusu bir süre uçtuktan sonra yuvasına döndü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hüyük köyünde ayağına ip dolandığı için elektrik direğindeki yuvasında mahsur kalan leylek yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Elektrik dağıtım şirketiyle irtibata geçerek direkteki elektriği kestiren itfaiye ekipleri, leyleğin ayağına dolanan ipi çözdü.

Leylek yavrusu bir süre uçtuktan sonra yuvasına döndü.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Yaşam

Şarkışla İtfaiye Sivas Yaşam Haberler

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