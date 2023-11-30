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İtfaiye Ekipleri Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Kurtardı

30 Kasım 2023 09:07 Son Güncelleme: 09:08 Abone Ol

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ketenli Mahallesinde Hüseyin Koyuncu'ya ait keçi, 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda 3 gün boyunca açlık ve susuzlukla mücadele etti. Seydişehir İtfaiye ekipleri, 4 saat süren bir operasyonla keçiyi kurtardı. Keçisine kavuşan Koyuncu, ekiplere teşekkür etti.