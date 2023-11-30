İtfaiye Ekipleri Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Kurtardı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ketenli Mahallesinde Hüseyin Koyuncu'ya ait keçi, 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda 3 gün boyunca açlık ve susuzlukla mücadele etti. Seydişehir İtfaiye ekipleri, 4 saat süren bir operasyonla keçiyi kurtardı. Keçisine kavuşan Koyuncu, ekiplere teşekkür etti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye ekipleri, Ketenli Mahallesinde Hüseyin Koyuncu'ya ait keçinin 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan kurtarılması için çalışma başlattı.
Koyuncu, 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçinin açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü belirtti.
Bölgeye gelen 4 kişilik ekip, keçiyi 4 saat süren operasyonla kurtardı.
Keçisine kavuşan Hüseyin Koyuncu ekiplere teşekkür etti.???????