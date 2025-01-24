İşverenlerin Yangın Güvenliği Konusunda Dikkat Etmesi Gerekenler

Her gün işe giderken, çoğumuz yangın riskini pek düşünmeyiz. Peki ya işverenler? Onların sorumluluğu çok daha büyük! Bir kıvılcımın büyük bir felakete dönüşmesini önlemek, işyerinde gerekli önlemleri almak işverenlerin yasal ve etik görevidir. Peki, işverenler yangın güvenliği konusunda nelere dikkat etmeli? İşte en sık sorulan 10 soruyla birlikte yangın güvenliği rehberi…

1. Yangın güvenliği işverenin sorumluluğunda mı?

Kesinlikle! 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenleri açıkça sorumlu kılar. İşyerinde her türlü güvenlik önleminin alınması ve çalışanların korunması işverenin yükümlülüğüdür.

2. Acil durum planı hazırlamak zorunlu mu?

Evet. 6331 Sayılı Kanun'un 11. maddesi acil durumlar için önceden plan yapılmasını şart koşuyor. Bir yangın anında kim ne yapacak, hangi kapılar kullanılacak, toplanma alanı neresi olacak? Hepsi belirlenmeli!

3. İşyerinde yangın söndürme tüpleri yeterli mi?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik bu konuda çok net: Yangın söndürme cihazları yeterli sayıda ve ulaşılabilir olmalı. Ama sadece koymak yetmez! Madde 59 gereği, düzenli bakım ve kontrolleri de ihmal edilmemeli.

4. Çalışanlara yangın eğitimi vermek şart mı?

Kesinlikle! 6331 Sayılı Kanun'un 30. maddesi işverenlere bu sorumluluğu veriyor. Çalışanlar yangınla nasıl mücadele edeceğini, yangın tüplerini nasıl kullanacaklarını bilmezse, bir felaketin önüne geçmek mümkün olmaz.

5. Yangın çıkış kapıları gerçekten açık mı?

Yangın anında her saniye hayat kurtarır. Ancak bazı işyerlerinde ne yazık ki çıkış kapıları kilitli, önüne malzemeler yığılmış ya da erişilmesi zor. Madde 126 gereğince acil çıkış kapıları her zaman erişilebilir ve açık olmalıdır.

6. Elektrik sistemleri yangın çıkmasına neden olur mu?

Eğer kontrol edilmezse evet! Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği düzenli kontrolleri şart koşuyor. Aşırı yüklenen prizler, eskiyen kablolar ya da yanlış bağlanmış elektrik sistemleri büyük yangınlara yol açabilir.

7. Yangın güvenliği nasıl denetlenmeli?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yangın söndürme cihazlarının ve alarm sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi şart. Sadece var olmaları yetmez, çalışır durumda olmaları da gerekiyor!

8. İşyerinde yangın çıkarsa işveren ceza alır mı?

Eğer gerekli önlemler alınmadıysa evet! Türk Ceza Kanunu'nun 176. maddesi, yangına karşı ihmal gösteren işverenleri ağır cezalarla karşı karşıya bırakabilir. Hem maddi hem de hukuki sonuçları oldukça ciddi olabilir.

9. Yangın tatbikatı yapmak zorunlu mu?

Evet, üstelik yılda en az bir kez yapılmalı! Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, işyerlerinde düzenli yangın tatbikatı yapılmasını şart koşuyor. Çünkü bir kriz anında ne yapacağını bilmeyen çalışanlar, paniğe kapılıp durumu daha da kötüleştirebilir.

10. İşverenler hangi önlemleri almalı?

Son olarak, işverenlerin dikkat etmesi gereken başlıca önlemleri sıralayalım:

? Yangın risk değerlendirmesi yapın

? Yangın söndürme cihazlarını düzenli kontrol ettirin

? Yangın çıkışlarını her zaman açık tutun

? Çalışanlarınıza yangın güvenliği eğitimi verin

? Yangın alarm ve sprinkler sistemlerini denetleyin

? Yılda en az bir kez yangın tatbikatı yapın

Önlem Hayat Kurtarır!

Unutulmaması gereken en önemli nokta şu: Yangın anında alınan önlemler değil, yangın çıkmadan önce alınan tedbirler hayat kurtarır. İşverenlerin bu sorumluluğu ciddiye alması, sadece çalışanların güvenliği için değil, aynı zamanda işyerinin devamlılığı için de hayati öneme sahiptir.

Yangın, dikkatsizlik affetmez. O yüzden bir kıvılcım bile büyümeden, gerekli önlemleri almak herkesin yararına olacaktır!

Umut Elbir

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

A sınıfı iş güvenliği uzmanı