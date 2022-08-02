İşte Türkiye tarihinin en uzun soyadı! Duyunca çok şaşıracaksınız - Haberler

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İşte Türkiye tarihinin en uzun soyadı! Duyunca çok şaşıracaksınız

İşte Türkiye tarihinin en uzun soyadı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Türkiye tarihinin en uzun soyadının hangisi olduğu merak ediliyor. Şu ana kadar ülkemizde en uzun soyadı olarak bilinen soyadının, "Ayyıldızlı Kırmızı Bayrak Taşıyan Kahramanoğlu" olması, duyanlarda büyük şaşkınlık yaratıyor.

 - Güncelleme:

Türkiye'de birbirinden ilginç soyadları var. Bu soyadlarından bazıları uzun bazıları da kısa. Ancak Türkiye tarihinin en uzun soyadı, diğerlerine hiç benzemiyor. Hatta bu soyadı duyanlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor.

ŞU ANA KADAR KAYITLARA GEÇEN EN UZUN SOYAD

Türkiye'de şu ana kadar kayıtlara geçen en uzun soyad, "Ayyıldızlı Kırmızı Bayrak Taşıyan Kahramanoğlu" olarak biliniyor. Bu soyadın kaç kişi tarafından taşındığı bilinmezken, rakiplerinin ise kelime sayısı açısından çok daha geride olduğu ifade ediliyor.

BİR İSİM DAHA VAR

Diyarbakırlı Mehmet Neytullah Uçarturnagurbetgezer de Türkiye'de en uzun soyadın kendisinde olduğunda iddia ediyor ancak Uçarturnagurbetgezer'in soyadı,"Ayyıldızlı Kırmızı Bayrak Taşıyan Kahramanoğlu" soyadından har sayısı olarak daha az kalıyor.

İşte Türkiye tarihinin en uzun soyadı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Türkiye Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

baklavacı çeto :

bu soyadı taşıyan kimse aman devlet sınavlarına girmesin yoksa tüm zamanını soyadını kodlamakla geçirmek zorunda.

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ÖNDER ÇELİK:

AMAN BÜYÜK BİR OLAY BİR MEMLEKET SORUNU DAHA ÇÖZÜLDÜ.

Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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