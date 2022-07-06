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İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor

Sonbahar yapraklarının arasına gizlenen kelebek, çoğu kişi tarafından fark edilemiyor. Kelebek ve yaprakların uyumuna dikkat çeken fotoğraf, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.

Doğanın mucizevi uyumu, zaman zaman kendisini hatırlatıyor. İngiltere'de kaydedilen bir sonbahar fotoğrafında sarı yaprakların arasına saklanan bir kelebek, müthiş şekilde kamufle olma özelliğiyle kendisini hiç kimseye göstermemeyi başarıyor.

FARK ETMEK ÇOK ZOR

Hatta bazı insanlar kelebeğin yerini öğrenmelerine rağmen bir kez daha fotoğrafa baktıklarında kelebeğin yerini yeniden bulmakta zorlanıyor.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM ALDI

Bu ilginç fotoğraf, sosyal medyada kullanıcılarının da ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden kelebeğin yerini bulmalarını istedi.

İşte kelebeğin yeri:

İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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