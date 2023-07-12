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İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Sahillere Akın Etti

Yaşam Haberleri

İstanbul'da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde park ve sahillere akın etti. Zeytinburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da öğlen saatlerinde sıcaklık 34 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 36 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde ise sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Zeytinburnu Sahili'nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı.

İSTANBUL'da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde park ve sahillere akın etti. Zeytinburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı. < Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da öğlen saatlerinde sıcaklık 34 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 36 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde ise sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Zeytinburnu Sahili'nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Akar - Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zeytinburnu İstanbul Yaşam Haberler

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