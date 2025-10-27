Haberler

İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Güncelleme:
Meteorolojik kaynakların son değerlendirmelerine göre İstanbul'a baroklinik soğuk cephe geliyor. Kritik bir 36 saate girildiğini belirten uzmanlar sabah ılık bir havanın ardından akşama doğru Balkanlar üzerinden yeni bir hava dalgasının Trakya üzerinden harekete geçeceğini ve sert meteorolojik hadiseler (sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, su hortumu) yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.

  • İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saatlik bir dönem başladı.
  • Baroklinik soğuk cephe Balkanlar üzerinden Trakya'ya ulaşacak.
  • Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam/gece saatlerinde sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek ve su hortumu gibi sert meteorolojik hadiseler bekleniyor.
  • Risk altındaki iller Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, İzmir, Bilecik ve Kütahya'dır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarılarının ardından megakent İstanbul'da bugün meteorolojik anlamda hareketli bir gün bekleniyor.

KRİTİK 36 SAATE GİRİLDİ

İstanbul'da kritik bir 36 saate girildiğini belirten uzmanlar ılık bir sabah ve öğlenin ardından baroklinik soğuk cephenin etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

SERT METEOROLOJİK HADİSELER MEYDANA GELEBİLİR

Akşama doğru Balkanlar üzerinden soğuk bir hava dalgasının Trakya üzerinden harekete geçeceği ve Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam/gece saatlerinde sert meteorolojik hadiselerin(sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, su hortumu) yaşanacağı ifade edildi.

"İMKANI OLAN İŞTEN ERKEN ÇIKSIN"

Havaforum'da yer alan değerlendirmelere göre uzmanlar imkanı olan vatandaşların işlerinden erken çıkmasını önerirken sıcak ve soğuk cephe karşılaşmasının havanın stresini maksimuma çıkaracağı aktarıldı.

LİSTEDE 15 İL VAR

Risk alanında yer alan şehirler listesi ise şu şekilde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, İzmir, Bilecik, Kütahya.

Erdem Aksoy
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
