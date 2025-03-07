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İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: 17 Mart'a kadar süre verildi

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İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede, belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanması istenildi.

İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelere genelge gönderdi.

Genelgede, insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla, hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler yapan, 7527 sayılı Kanun 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 'Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları'nın belirlendiği belirtildi.

Genelgede; sahipsiz hayvanlar, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin Yerel Yönetimler tarafından ivedilikle alınması istendi.

17 MART SON GÜN

Belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesi gerektiği de vurgulandı.

İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: 17 Mart'a kadar süre verildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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